США могут возобновить военную помощь Украине, — госсекретарь Рубио назвал условия

Госсекретарь Марко Рубио считает предложение частичного перемирия недостаточным.

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Вопрос о приостановлении США военной помощи Украине может быть решен во время переговоров в Саудовской Аравии. Такие надежды выразил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает AFP.

"Я думаю, если мы выйдем оттуда с хорошей встречей, которая нам понравится, и мы сможем отчитаться перед президентом, то, я думаю, будут приняты решения по паузе", - сказал Рубио.

Рубио также прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине, отметив предложение о перемирии в воздухе и на море.

"Я не говорю, что этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту", - отметил госсекретарь США.

Также Рубио заявил, что работа над соглашением по ископаемым продолжается и что она не обязательно будет согласована на встрече во вторник.

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