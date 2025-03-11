Комитет рекомендует Раде одобрить изменения в Гражданский кодекс по созданию и деятельности обществ с одним участником

Законопроект предлагает установить определенные запреты деятельности общества с единым участником, в частности запрет создания общества одним участником, который является единственным участником другого общества.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 12337 об усовершенствовании правового регулирования деятельности обществ с одним участником.

Предлагается внести изменения в Гражданский кодекс в части усовершенствования правового регулирования вопросов создания и деятельности обществ с одним участником, которым:

признать право общества иметь единственного участника при учреждении общества или при переходе всех долей участников к одному лицу, которое становится единственным участником общества;

предоставить возможность создания общества на основании собственного устава или модельного устава;

предусмотреть принятие решений общества единолично участником в письменной форме и внесение важных сведений в единый государственный реестр;

установить определенные запреты деятельности общества с единственным участником, в частности запрет создания общества одним участником, который является единственным участником другого общества.

В частности, вместо нормы о том, что «сообщество, созданное одним лицом, действует на основании устава, утвержденного этим лицом», предусмотреть в ГК, что решения о создании общества одним лицом принимаются учредителем в письменной форме. Если единственным учредителем общества является физическое лицо, его подпись на решении о создании общества подлежит нотариальному удостоверению. Общество, созданное одним лицом, действует на основании устава, утвержденного этим лицом. Если единственным учредителем общества является физическое лицо, то первая редакция устава общества подписывается этим лицом, подлинность подписи которого удостоверяется нотариально. Общество, созданное одним лицом, может осуществлять деятельность на основании модельного устава, утвержденного Кабмином.

В уставе общества, созданного одним лицом, указывается, что решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, осуществляет единый участник, если иное не предусмотрено законом.

В единый государственный реестр вносятся сведения о создании общества одним лицом, имеющим единого участника.

В отношениях с обществом, созданным одним лицом, единственный участник не имеет права совершать от имени общества и в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, которые являются однородными с теми, которые составляют предмет деятельности общества.

В обществе, имеющем единственного участника, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются участником общества в письменной форме, если иное не предусмотрено законом или уставом общества. Если решение принято единственным участником – физическим лицом, подлинность подписи на нем подлежит нотариальному удостоверению.

В обществе с одним участником решения принимаются единолично единственным участником.

Выход из общества, имеющего в составе единственного участника, запрещается.

Хозяйственные общества могут быть созданы одним лицом в форме общества с ограниченной или дополнительной ответственностью акционерного общества.

Хозяйственные общества не могут быть созданы одним лицом, являющимся единственным участником другого общества (общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, акционерного общества).

Хозяйственное общество может иметь единственного участника к моменту своего создания или вследствие перехода всех долей других участников в уставном капитале к одному участнику этого общества. Участие в хозяйственном обществе одного участника, являющегося единственным участником другого общества (общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, акционерного общества), запрещено законом. Порядок основания и особенности деятельности хозяйственных обществ с единственным участником, создаваемым государством или территориальной общиной, регулируется законом.

Денежная оценка создаваемого одним лицом вклада участника хозяйственного общества подлежит обязательной независимой экспертной проверке.

По мнению депутатов, принятие законопроекта будет способствовать усовершенствованию норм ГК с целью приведения его в соответствие с директивами ЕС, в которых содержатся рекомендации по деятельности всех видов обществ с конструкцией ограниченной ответственности участников по отношению к таким обществам, которые создаются и функционируют в составе единого участника.

Вместе с тем, члены Комитета высказали оговорки при обсуждении законопроекта и считают целесообразным проработать при подготовке ко второму чтению некоторые положения законопроекта по совершенствованию возможности заключения единственным участником общества, от имени общества и в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, а также учреждения единственным участником общества более одного общества.

Автор: Наталя Мамченко

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