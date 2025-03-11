Комітет рекомендує Раді схвалити зміни до Цивільного кодексу щодо створення та діяльності товариств з одним учасником

Законопроект пропонує встановити певні заборони щодо діяльності товариства з єдиним учасником, зокрема заборону створення товариства одним учасником, який є єдиним учасником іншого товариства.

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 12337 щодо вдосконалення правового регулювання діяльності товариств з одним учасником.

Пропонується внести зміни до Цивільного кодексу в частині удосконалення правового регулювання питань створення та діяльності товариств з одним учасником, якими:

визнати право товариства мати єдиного учасника під час заснування товариства або під час переходу всіх часток учасників до однієї особи, що стає єдиним учасником товариства;

надати можливість створення товариства на підставі власного статуту або модельного статуту;

передбачити прийняття рішень товариства одноосібно учасником у письмовій формі та внесення важливих відомостей до єдиного державного реєстру;

встановити певні заборони щодо діяльності товариства з єдиним учасником, зокрема заборону створення товариства одним учасником, який є єдиним учасником іншого товариства.

Зокрема, замість норми про те, що «товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою», передбачити у ЦК, що рішення про створення товариства однією особою приймаються засновником у письмовій формі. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про створення товариства підлягає нотаріальному засвідченню. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, то перша редакція статуту товариства підписується цією особою, справжність підпису якої засвідчується нотаріально. Товариство, створене однією особою, може здійснювати діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Кабміном.

У статуті товариства, створеного однією особою, вказується, що рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників товариства, здійснює єдиний учасник, якщо інше не передбачено законом.

До єдиного державного реєстру вносяться відомості про створення товариства однією особою, що має єдиного учасника.

У відносинах із товариством, створеним однією особою, єдиний учасник не має права вчиняти від імені товариства та у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб правочини, що є однорідними з тими, які становлять предмет діяльності товариства.

У товаристві, що має єдиного учасника, рішення з усіх питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються учасником товариства у письмовій формі, якщо інше не передбачено законом чи статутом товариства. Якщо рішення прийнято єдиним учасником – фізичною особою, справжність підпису на ньому підлягає нотаріальному засвідчення.

У товаристві з одним учасником рішення приймаються одноосібно єдиним учасником.

Вихід з товариства, що має у складі єдиного учасника, забороняється.

Господарські товариства можуть бути створені однією особою у формі товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Господарські товариства не можуть бути створені однією особою, яка є єдиним учасником іншого товариства (товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства).

Господарське товариство може мати єдиного учасника на момент свого створення або внаслідок переходу всіх часток інших учасників у статутному капіталі до одного учасника цього товариства. Участь у господарському товаристві одного учасника, який є єдиним учасником іншого товариства (товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства), заборонено законом. Порядок заснування та особливості діяльності господарських товариств з єдиним учасником, що створюються державою або територіальною громадою, регулюється законом.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства, що створюється однією особою, підлягає обов’язковій незалежній експертній перевірці.

На думку депутатів, прийняття законопроекту сприятиме удосконаленню норм ЦК з метою приведення його у відповідність до директив ЄС, в яких містяться рекомендації щодо діяльності всіх видів товариств з конструкцією обмеженої відповідальності учасників по відношенню до таких товариств, що створюються та функціонують у складі єдиного учасника.

Разом з тим, члени Комітету висловили застереження під час обговорення законопроекту та вважають за доцільне опрацювати під час підготовки до другого читання деякі положення законопроекту щодо вдосконалення можливості укладення єдиним учасником товариства, від імені товариства та у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб правочину, а також заснування єдиним учасником товариства більш ніж одного товариства.

Автор: Наталя Мамченко

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