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Побиття дівчини на Київщині — суд залишив під вартою неповнолітнього

14:27, 11 березня 2025
Хлопця підозрюють у катуванні та вимаганні грошей у дівчини.
Побиття дівчини на Київщині — суд залишив під вартою неповнолітнього
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Київський апеляційний суд залишив під вартою хлопця, якого підозрюють у катуванні та вимаганні грошей у неповнолітній дівчини на Київщині. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судді розглянули апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 22 січня 2025 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції та обрано підозрюваному неповнолітньому хлопцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування на 58 днів тобто до 20 березня 2025 року включно, без визначення розміру застави.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, хлопця оголосили підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ). 

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