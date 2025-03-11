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Избиение девушки в Киевской области — суд оставил под стражей несовершеннолетнего

14:27, 11 марта 2025
Парня подозревают в пытках и вымогательстве денег у девушки.
Избиение девушки в Киевской области — суд оставил под стражей несовершеннолетнего
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей парня, подозреваемого в пытках и вымогательстве денег у несовершеннолетней девушки в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судьи рассмотрели апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение следственного судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 22 января 2025 года, которой удовлетворено ходатайство старшего следователя Белоцерковского районного управления полиции и избрана подозреваемому несовершеннолетнему парню мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования на 58 дней, то есть до 20 марта 2025 года включительно, без определения размера залога.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи оставлено в силе, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения.

Напомним, парню объявили подозрение по факту пытки и вымогательства средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 УКУ).

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