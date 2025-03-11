Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Следует прекратить коррупционные схемы виндикации, с помощью которых у добросовестных приобретателей отбирают имущество – соавтор объяснил суть законопроекта о защите прав добросовестного приобретателя

11:14, 11 марта 2025
Верховная Рада готовится рассмотреть изменения в Гражданский и другие кодексы относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя – что изменится.
Следует прекратить коррупционные схемы виндикации, с помощью которых у добросовестных приобретателей отбирают имущество – соавтор объяснил суть законопроекта о защите прав добросовестного приобретателя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада вскоре может рассмотреть в целом законопроект 12089 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя».

Напоминаем, при внесении этого законопроекта в октябре 2024 года его авторы, в частности народный депутат Игорь Фрис, указывали, что действующая редакция Гражданского кодекса в части нормативного регулирования виндикационных и негаторных исков, исковой давности имеет следствием формирование за последние годы неоднозначной судебной практики на уровне Верховного Суда, которой фактически происходит подмена виндикационного иска негаторным, что не согласуется с его же судебной практикой относительно правовой природы государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и противоречит практике ЕСПЧ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно анализировала, какие изменения ко второму чтению в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и в закон о регистрации вещных прав на недвижимое имущество предусматривает этот законопроект.

Игорь Фрис также подробно вновь объяснил суть изменений.

Суть закона заключается в защите права собственности.

«Защита инвестиций и гарантия того, что если ты законно что-то купил, то завтра у тебя это не заберут хитрыми схемами виндикации и «негаторки» (есть такие варианты – 2000 дел в Верховном Суде сейчас, когда вместо оспаривания самого договора и доказывания его незаконности просто прекращают твое право собственности через изъятие имущества).

Во всех странах, где господствует право, право собственности – это основа.

Этим законом мы сделаем его гарантированным и в Украине», подчеркнул он.

«Если же лицо желает признать незаконность приобретения, то для этого также есть суд. Там есть сроки исковой давности. И основания признания недействительным, незаконным, незаключенным, ничтожным и другие. А найти коррупционную схему виндикации и отбирать через нее собственность или требовать взятку за ее неприменение – это нужно прекращать», отметил автор законопроекта.

По его словам, добросовестность приобретателя вытекает уже из самого термина. «Это тот, кто законно и добросовестно купил (не получил в подарок, не приватизировал, а купил за деньги) имущество. Это имущество на момент покупки не было под запретом, арестом или в суде. Оно было свободным от обязательств», отметил он.

«Если это имущество когда-то было государственным или коммунальным (а такое точно было, потому что частная собственность у нас не так давно), то по нашему закону такое имущество должно было выйти из собственности государства более чем 10 лет назад.

То есть, если имущество выбыло 3-5-7 лет назад, государство имеет право обращаться в суд относительно его возвращения через гражданский суд (конечно, должны быть основания), и здесь право добросовестного не действует.

Если имущество выбыло из собственности государства более чем 10 лет назад, но выбыло с признаками преступления – идут в уголовный процесс. Здесь сроков давности нет никаких. Добросовестность не действует. Но если есть криминал, и имущество заберут, то у конечного владельца по крайней мере появится право на возмещение убытков с преступника», добавил Игорь Фрис.

«Добросовестность не будет применяться никогда, если это определенные категории имущества: критическая инфраструктура, стратегические объекты, природно-заповедный фонд, объекты культурного наследия и тому подобное. Перечень есть в законе.

В случае, если все же у добросовестного приобретателя заберут имущество, он будет иметь право на компенсацию его стоимости. Повторяю – исключительно у добросовестного. Сегодня имущество забирают у всех, и ничего никому не компенсируют», отметил депутат.

С перечнем изменений в законодательство, которые предусматривает этот законопроект, можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект коррупция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендует Раде одобрить изменения в Гражданский кодекс по созданию и деятельности обществ с одним участником

Законопроект предлагает установить определенные запреты деятельности общества с единым участником, в частности запрет создания общества одним участником, который является единственным участником другого общества.

Следует прекратить коррупционные схемы виндикации, с помощью которых у добросовестных приобретателей отбирают имущество – соавтор объяснил суть законопроекта о защите прав добросовестного приобретателя

Верховная Рада готовится рассмотреть изменения в Гражданский и другие кодексы относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя – что изменится.

Кабмин установил особенности порядка проведения ВЛК по военнослужащим Пограничной службы и Национальной гвардии

Медицинское освидетельствование военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии будет проводиться с определенными особенностями.

Пенсионный фонд сможет требовать от медучреждений возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — законопроект

Предлагаются изменения в процесс возврата средств страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листа нетрудоспособности.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради