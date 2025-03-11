Президенту внесут представление о назначении двух судей в местные суды

Высший совет правосудия 11 марта принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении двух судей на должности в местные суды.
В частности, речь идет о назначении:
Михайлюк Елены Игоревны – на должность судьи Чутовского районного суда Полтавской области;
Гурского Сергея Васильевича – на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 4 марта 2025 года избрал на должность заместителя председателя Совета правосудия представительницу научного сообщества Оксану Квашу.
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