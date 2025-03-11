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В Николаеве 19-летняя студентка готовила теракт возле управления полиции

11:12, 11 марта 2025
Подозреваемая планировала оставить взрывчатку возле админздания, а россияне намеревались дистанционно взорвать и взрывчатку, и фигурантку.
В Николаеве 19-летняя студентка готовила теракт возле управления полиции
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В Николаеве правоохранители задержали 19-летнюю студентку, которая по заданию российских спецслужб должна была устроить теракт возле областного управления полиции 7 марта. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, девушка должна была незаметно оставить самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под пакет, возле административного здания.

В этот момент оккупанты планировали дистанционно подорвать СВУ вместе с фигуранткой, которую использовали исключительно как «расходный материал», указали в СБУ.

Правоохранители задержали террористку «на горячем», когда она на такси прибыла к месту запланированного теракта.

Во время обысков на месте происшествия у задержанной изъяты взрывчатка с зажигательной смесью и два мобильных телефона. Один из гаджетов оккупанты планировали использовать для удаленной детонации, другой – для связи с фигуранткой.

«Установлено, что сообщница врага попала в его «поле зрения», когда искала быстрый заработок в Telegram-каналах. Там ей предложили деньги в обмен на сотрудничество, а после согласия – предоставили пошаговые инструкции», — сообщили в СБУ.

Вскоре девушка достала взрывчатку из заранее подготовленного тайника и подключила к ней мобильный телефон для дистанционной активации.

Чтобы замаскировать взрывное устройство, она положила его в обычный бытовой пакет.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незавершенное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ теракт Николаев

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