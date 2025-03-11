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Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 млн евро

18:00, 11 марта 2025
Общий вклад страны в Фонд вырос до более 5,6 миллиона евро.
Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 млн евро
Фото из открытых источников
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Исландия осуществила очередной взнос в Фонд поддержки энергетики Украины, выделив более 2 миллионов евро. Общая сумма ее помощи теперь превышает 5,6 миллиона евро. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В течение 2023-2024 годов Исландия уже осуществила четыре транша в Фонд, что позволило закупить необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что каждый вклад партнеров помогает в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от атак, и выразил благодарность Исландии за поддержку.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по инициативе Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества. В целом международные доноры, среди которых страны ЕС, Великобритания, США и другие партнеры, уже анонсировали взносы на более чем 1 миллиард евро.

Благодаря Фонду украинские энергетики могут быстрее восстанавливать поврежденные объекты, проводить ремонты и устанавливать новые энергетические мощности.

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деньги энергетика

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