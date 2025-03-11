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Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 млн євро

18:00, 11 березня 2025
Загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро.
Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 млн євро
Фото з відкритих джерел
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Ісландія здійснила черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, виділивши понад 2 мільйони євро. Загальна сума її допомоги тепер перевищує 5,6 мільйона євро. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Протягом 2023-2024 років Ісландія вже здійснила чотири транші до Фонду, що дозволило закупити необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що кожен внесок партнерів допомагає у відновленні енергетичної інфраструктури, постраждалої від атак, і висловив подяку Ісландії за підтримку.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року з ініціативи Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Загалом міжнародні донори, серед яких країни ЄС, Велика Британія, США та інші партнери, вже анонсували внески на понад 1 мільярд євро.

Завдяки Фонду українські енергетики можуть швидше відновлювати пошкоджені об’єкти, проводити ремонти та встановлювати нові енергетичні потужності.

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