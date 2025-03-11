ДБР викрило інспекторку колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на ворога

Працівники ДБР викрили та повідомили про підозру колишній інспекторці виправної колонії, яка під час окупації Херсонської області співпрацювала з російськими загарбниками. Про це повідомили в ДБР.
У травні 2022 року, коли частину Херсонщини захопили російські війська, жінка добровільно приєдналася до окупантів та почала працювати у створеній ворогом «Дар’ївській виправній колонії №10». Вона обійняла посаду «молодшого інспектора відділу охорони» та виконувала накази окупаційної адміністрації, отримуючи зарплату в рублях.
Після деокупації регіону вона тривалий час переховувалася, але на початку березня 2025 року була затримана правоохоронцями.
Їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України – добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території.
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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