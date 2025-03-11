ГБР разоблачило инспектора колонии, которая во время оккупации Херсонщины работала на врага

Эксинспектора колонии будут судить за сотрудничество с оккупантами.

Фото: ГБР

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Работники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении бывшему инспектору исправительной колонии, которая во время оккупации Херсонской области сотрудничала с российскими захватчиками. Об этом сообщили в ГБР.

В мае 2022 года, когда часть Херсонщины захватили российские войска, женщина добровольно присоединилась к оккупантам и начала работать в созданной врагом «Дарьевской исправительной колонии №10». Она заняла должность «младшего инспектора отдела охраны» и выполняла приказы оккупационной администрации, получая зарплату в рублях.

После деоккупации региона она долгое время скрывалась, но в начале марта 2025 года была задержана правоохранителями.

Ей сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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