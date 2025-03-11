У Миколаєві 19-річна студентка готувала теракт поблизу управління поліції

Підозрювана планувала лишити вибухівку біля адмінбудівлі, а росіяни мали намір дистанційно підірвати і вибухівку, і фігурантку.

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У Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яка за завданням російських спецслужб мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі.

У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з фігуранткою, яку використовували винятково як «витратний матеріал», вказали в СБУ.

Правоохоронці затримали терористку «на гарячому», коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший – для звʼязку із фігуранткою.

«Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його «поле зору», коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції», — зазначили в СБУ.

Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації.

Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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