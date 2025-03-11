Президенту внесуть подання про призначення двох суддів до місцевих судів

ВРП ухвалила рішення про внесення подань про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.

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Вища рада правосуддя 11 березня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.

Зокрема, мова йде про призначення:

Михайлюк Олени Ігорівни – на посаду судді Чутівського районного суду Полтавської області;

Гурського Сергія Васильовича – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області.

Як писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 4 березня 2025 року обрала на посаду заступника голови Ради правосуддя представницю наукової спільноти Оксану Квашу.

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