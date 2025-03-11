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ВРП звільнила у відставку суддів Ольгу Микитюк та Світлану Кітаєву

13:00, 11 березня 2025
ВРП звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку: Ольгу Микитюк – з посади судді Житомирського апеляційного суду та Світлану Кітаєву – з посади судді Господарського суду Львівської області.
ВРП звільнила у відставку суддів Ольгу Микитюк та Світлану Кітаєву
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Вища рада правосуддя 11 березня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це інформує ВРП.

Так, Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Микитюк Ольгу Юріївну – з посади судді Житомирського апеляційного суду;

Кітаєву Світлану Богданівну – з посади судді Господарського суду Львівської області.

Раніше повідомлялося, що Президенту внесуть подання про призначення двох суддів до місцевих судів.

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