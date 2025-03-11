ВРП звільнила у відставку суддів Ольгу Микитюк та Світлану Кітаєву

Вища рада правосуддя 11 березня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це інформує ВРП.
Так, Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Микитюк Ольгу Юріївну – з посади судді Житомирського апеляційного суду;
Кітаєву Світлану Богданівну – з посади судді Господарського суду Львівської області.
Раніше повідомлялося, що Президенту внесуть подання про призначення двох суддів до місцевих судів.
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