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Украинская делегация готовится к встрече с представителями США в Саудовской Аравии

08:12, 11 марта 2025
Команда от Украины готовится к встрече с представителями США.
Украинская делегация готовится к встрече с представителями США в Саудовской Аравии
Источник фото: ОПУ
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 11 марта сообщил, что украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны – будем эффективно работать с нашими американскими партнерами», – указал Ермак.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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США Украина

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