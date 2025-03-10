Трамп и Стармер обсудили Украину накануне переговоров в Саудовской Аравии

Премьер Британии Кир Стармер обсудил Украину с президентом США Дональдом Трампом в преддверии переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Стармер надеется на "положительный результат" переговоров, сообщает The Guardian.
Как сообщил пресс-секретарь премьера Великобритании, Стармер сказал по телефону Трампу, что «официальные представители Великобритании общались с украинскими коллегами в течение выходных и подтвердили свою поддержку длительному миру».
Премьер-министр Британии заявил, что "надеется на положительный результат переговоров, который позволит возобновить американскую помощь и обмен разведданными".
Лидеры США и Британии также затронули разговор экономического соглашения, которое ранее обсуждали в Белом доме, и отметили прогресс в переговорах по нему. Оба согласились поддерживать связь.
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