Трамп і Стармер обговорили Україну напередодні перемовин у Саудівській Аравії

Прем'єр Британі ї Кір Стармер обговорив Україну з президентом США Дональдом Трампом напередодні перемовин у Саудівській Аравії 11 березня. Стармер сподівається на «позитивний результат» переговорів, повідомляє The Guardian .

Як повідомив прессекретар прем'єра Великої Британії, Стармер по телефону сказав Трампу, що «офіційні представники Великої Британії спілкувалися з українськими колегами протягом вихідних і підтвердили свою підтримку тривалому миру».

Премʼєр-міністр Британії заявив, що «сподівається на позитивний результат переговорів, який дозволить відновити американську допомогу та обмін розвідданими».

Лідери США та Британії також торкнулися у розмові економічної угоди, яку раніше обговорювали в Білому домі, та відзначили прогрес у переговорах щодо неї. Обидва погодилися підтримувати зв'язок.

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