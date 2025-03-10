ВАКС обрав 2 млн грн застави фігуранту справи про розкрадання на системі «Дзвін» Юрію Пастухову

Фігуранту справи про розкрадання коштів на оборонній системі «Дзвін» обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн.

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до директора приватного товариства запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн у справі про розкрадання на системі «Дзвін».

Як повідомляє Transparency International Ukraine, йдеться про директора ТОВ «Еверест Лімітед» Юрія Пастухова.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обов’язки:

- прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

- не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

⁠- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- здати на зберігання закордонний паспорт

- носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, ВАКС визначив 2 млн грн застави ексначальнику військ зв’язку ЗСУ Рапку у справі системи «ДЗВІН».

У лютому НАБУ і САП повідомили про масштабне розслідування у сфері оборони щодо втрати державою 246 мільйонів гривень. Йшлося про розслідування щодо розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН».

За даними слідства, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.

За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, що спричинило додаткові витрати на коригування документації – 115 мільйонів гривень, вказують у НАБУ.

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