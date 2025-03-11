Обвинувачений розповів судді, як його намагалися завербувати, щоб передати хабар судді

Суддя повідомила до Вищої ради правосуддя про спробу втручання у здійснення правосуддя.

Будівля Малинського райсуду Житомирської області, джерело фото: Судова влада

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Черговий неприємний для судової влади інцидент зафіксовано у Житомирській області.

Як повідомила до Вищої ради правосуддя суддя Малинського районного суду Житомирської області Валентина Хомич, у неї в провадженні знаходиться кримінальна справо по обвинуваченню громадянина Михайла Г. у незаконному носінні, зберіганні, виготовленні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та у незаконному виготовленні, придбанні та зберіганні наркотичних засобів.

Напередодні судового засідання до кабінету судді зайшов Михайло Г. та повідомив, що метою його візиту є попередження судді про можливу провокацію.

Як розповів обвинувачений, співробітник одного з правоохоронних органів запропонував Михайлу Г. надати Валентині Хомич неправомірну вигоду для вирішення судового процесу на користь обвинуваченого.

Втім, ані ім’я представника правоохоронних органів, ані назву правоохоронного органу, Михайло Г. судді не повідомив.

Також Михайло Г. поцікавився у судді, які, після його повідомлення будуть перспективи кримінального провадження, де він є обвинуваченим.

Однак Валентина Хомич не стала вступати у подальші обговорення з обвинуваченим та вирішила звернутися до Ради правосуддя та Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, що українські судді час від час повідомляють до Ради правосуддя про те, як учасники судових процесів розповідають їм про спроби правоохоронних органів (як правило НАБУ або СБУ) задіяти їх у своїх «схемах» для провокування суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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