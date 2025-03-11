Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Обвинувачений розповів судді, як його намагалися завербувати, щоб передати хабар судді

08:15, 11 березня 2025
Суддя повідомила до Вищої ради правосуддя про спробу втручання у здійснення правосуддя.
Обвинувачений розповів судді, як його намагалися завербувати, щоб передати хабар судді
Будівля Малинського райсуду Житомирської області, джерело фото: Судова влада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черговий неприємний для судової влади інцидент зафіксовано у Житомирській області.  

Як повідомила до Вищої ради правосуддя суддя Малинського районного суду Житомирської області Валентина Хомич, у неї в провадженні знаходиться кримінальна справо по обвинуваченню громадянина Михайла Г. у незаконному носінні, зберіганні, виготовленні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та у незаконному виготовленні, придбанні та зберіганні наркотичних засобів.

Напередодні судового засідання до кабінету судді зайшов Михайло Г. та повідомив, що метою його візиту є попередження судді про можливу провокацію.

Як розповів обвинувачений, співробітник одного з правоохоронних органів запропонував Михайлу Г. надати Валентині Хомич неправомірну вигоду для вирішення судового процесу на користь обвинуваченого.

Втім, ані ім’я представника правоохоронних органів, ані назву правоохоронного органу, Михайло Г. судді не повідомив.

Також Михайло Г. поцікавився у судді, які, після його повідомлення будуть перспективи кримінального провадження, де він є обвинуваченим.

Однак Валентина Хомич не стала вступати у подальші обговорення з обвинуваченим та вирішила звернутися до Ради правосуддя та Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, що українські судді час від час повідомляють до Ради правосуддя про те, як учасники судових процесів розповідають їм про спроби правоохоронних органів (як правило НАБУ або СБУ) задіяти їх у своїх «схемах» для провокування суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя хабар ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсійний фонд зможе вимагати від медзакладів повернення коштів, виплачених за необґрунтованим листком непрацездатності — законопроект

Пропонуються зміни до процесу повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

Обвинувачений розповів судді, як його намагалися завербувати, щоб передати хабар судді

Суддя повідомила до Вищої ради правосуддя про спробу втручання у здійснення правосуддя.

Орган влади одночасно з відзивом повинен буде подати суду всі докази, які були покладені в основу рішення, дії чи бездіяльності — Рада розгляне зміни до КАСУ щодо соціальних спорів

Зміни до КАСУ передбачають, що суб’єкт владних повноважень одночасно з відзивом повинен подати суду всі наявні у нього докази, які були покладені в основу оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності у справах про пенсійні та інші соціальні виплати.

Чи є рапорт слідчого або прокурора про виявлення злочину процесуальним документом

Широко практикується подання слідчими (детективами) та прокурорами своїм керівникам рапортів (доповідних записок, службових записок) про самостійне виявлення ними кримінальних правопорушень, які у подальшому використовуються як підстава для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, але дослідження такої практики викликає обґрунтовані сумніви стосовно її правомірності.

Комітет рекомендує Раді схвалити зміни до Цивільного кодексу щодо створення та діяльності товариств з одним учасником

Законопроект пропонує встановити певні заборони щодо діяльності товариства з єдиним учасником, зокрема заборону створення товариства одним учасником, який є єдиним учасником іншого товариства.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради