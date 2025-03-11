Обвиняемый рассказал судье, как его пытались завербовать, чтобы передать взятку судье

Судья сообщила в Высший совет правосудия о попытке вмешательства в осуществление правосудия.

Здание Малинского райсуда Житомирской области, источник фото: Судебная власть

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Очередной неприятный для судебной власти инцидент зафиксирован в Житомирской области.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Малинского районного суда Житомирской области Валентина Хомич, у нее в производстве находится уголовное дело по обвинению гражданина Михаила Г. в незаконном ношении, хранении, изготовлении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и в незаконном изготовлении, приобретении и хранении наркотических средств.

Накануне судебного заседания в кабинет судьи зашел Михаил Г. и сообщил, что целью его визита является предупреждение судьи о возможной провокации.

Как рассказал обвиняемый, сотрудник одного из правоохранительных органов предложил Михаилу Г. предоставить Валентине Хомич неправомерную выгоду для решения судебного процесса в пользу обвиняемого.

Впрочем, ни имя представителя правоохранительных органов, ни название правоохранительного органа Михаил Г. судье не сообщил.

Также Михаил Г. поинтересовался у судьи, какими после его сообщения будут перспективы уголовного процесса, где он является обвиняемым.

Однако Валентина Хомич не стала вступать в дальнейшие разговоры с обвиняемым и решила обратиться в Совет правосудия и в Офис Генпрокурора.

Напомним, что украинские судьи время от времени сообщают в Совет правосудия о том, как участники судебных процессов рассказывают им о попытках правоохранительных органов (как правило, НАБУ или СБУ) задействовать их в своих «схемах» для провоцирования судей на получение взяток.

Автор: Вячеслав Хрипун

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