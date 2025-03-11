Кабмин установил особенности порядка проведения ВЛК по военнослужащим Пограничной службы и Национальной гвардии

Медицинское освидетельствование военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии будет проводиться с определенными особенностями.

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Медицинское освидетельствование военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии на период военного положения и в течение года со дня прекращения или отмены проводится военно-врачебными, медицинскими (военно-врачебными) комиссиями, образованными в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, военно-врачебными комиссиями, созданными при ТЦК, а также при учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, в порядке, определенном Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным приказом Министерства обороны №402.

Речь идет о медосмотре с целью:

определения степени их пригодности к военной службе по состоянию здоровья,

оформление отпуска для лечения в связи с болезнью или отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).

Соответствующие правила Кабмин предусмотрел постановлением от 7 марта 2025 г. №270 «Некоторые вопросы проведения военно-врачебной экспертизы».

Также постановлением установлено, что направление на медицинское освидетельствование с целью определения степени годности военной службы по состоянию здоровья, предоставления отпуска для лечения в связи с болезнью или отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) военнослужащим Государственной пограничной службы, Национальной гвардии осуществляется прямыми начальниками от командира отдельной части, здоровье по месту лечения и исключительно по рекомендации врача заведения здравоохранения (учреждения) в случае обнаружения у таких военнослужащих во время обследования или лечения заболеваний, последствий травмы (ранения, контузии, увечья), которые могут обуславливать непригодность к военной службе, или потребность в предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью или отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти поручено в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу этого постановления осуществить пересмотр и приведение своих нормативно правовых актов в соответствие с этим постановлением.

Автор: Наталя Мамченко

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