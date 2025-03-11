Кабмін установив особливості порядку проведення ВЛК щодо військовослужбовців Прикордонної служби і Національної гвардії

Медичний огляд військовослужбовців Державної прикордонної служби і Національної гвардії буде проводитися з певними особливостями.

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Медичний огляд військовослужбовців Державної прикордонної служби і Національної гвардії на період воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування проводиться військово-лікарськими, медичними (військово-лікарськими) комісіями, утвореними в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, закладах охорони здоров’я, що входять до складу Національної гвардії, та військово-лікарськими комісіями, які створені при ТЦК, а також при закладах охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, у порядку, визначеному Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони №402.

Йдеться про медогляд з метою:

визначення ступеня їх придатності до військової служби за станом здоров’я,

оформлення відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).

Відповідні правила Кабмін передбачив постановою від 7 березня 2025 р. №270 «Деякі питання проведення військово-лікарської експертизи».

Також постановою встановлено, що направлення на медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров’я, надання відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовцям Державної прикордонної служби, Національної гвардії здійснюється прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище та/або начальниками (керівниками) закладів охорони здоров’я за місцем лікування та виключно за рекомендацією лікаря закладу охорони здоров’я (установи) в разі виявлення в таких військовослужбовців під час обстеження або лікування захворювань, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), що можуть зумовлювати непридатність до військової служби, або потребу в наданні відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доручено протягом 3-х місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

Автор: Наталя Мамченко

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