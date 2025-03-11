Пенсійний фонд зможе вимагати від медзакладів повернення коштів, виплачених за необґрунтованим листком непрацездатності — законопроект

Пропонуються зміни до процесу повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

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За результатами проведеної уповноваженими особами перевірки, Пенсійний фонд зможе вимагати від закладів охорони здоров’я усунення порушень, або ж повернення коштів виплачених за листком непрацездатності, визнаним необґрунтованим. Відповідний законопроект 13062 про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності зареєструвала група народних депутатів, серед яких Давид Арахамія, Галина Третьякова, Михайло Радуцький та інші.

Законопроект передбачає зміни в частині врегулювання питання листків непрацездатності, їх перевірки та здійснення повернення сум страхових виплат в разі встановлення необґрунтованості видачі листків непрацездатності. Зокрема, закріплено, що перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність мають право робити тільки уповноважені лікарі, тобто лікарі, відповідної кваліфікації та досвіду роботи. Проектом також вносяться зміни до процесу повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

Так, у вересні 2022 року Верховна Рада прийняла нову редакцію Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яка набрала чинності з 1 січня 2023 року. Допомога по тимчасовій втраті працездатності надається особі на підставі електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність, сформованого лікарем в електронній системі охорони здоров’я.

На думку депутатів, потребує врегулювання процес перевірки листків непрацездатності, та документів, що є підставою для їх формування. Зокрема необхідно закріпити на законодавчому рівні, що перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність (електронний документ, що є підставою для формування листка непрацездатності) мають право робити тільки уповноважені лікарі з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи.

Відповідно до наданих їм повноважень, вони будуть перевіряти обґрунтованість медичних висновків про тимчасову непрацездатність та приймати відповідні рішення (про необґрунтованість чи обґрунтованість медичного висновку про тимчасову непрацездатність), що будуть підставою для формування чи неформування вимоги Пенсійним фондом України щодо усунення порушення та повернення коштів.

Тому, представляючи орган, який проводить перевірки і вимагає усунення порушення, уповноважений лікар повинен мати відповідну кваліфікацію та досвід роботи.

Відбір та залучення таких лікарів має здійснюватися за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою електронної системи охорони здоров'я, дотримуючись принципу екстериторіальності.

«Саме норми про екстериторіальність та деперсоналізованість даних пацієнтів при перевірках мінімізують корупційні ризики при прийнятті рішення щодо обґрунтованості видачі або продовження листка непрацездатності», вказують автори.

Отже, за їх словами, потрібно на законодавчому рівні закріпити спосіб залучення таких лікарів для проведення перевірок.

Відповідно до законопроекту, за результатами проведеної уповноваженими особами перевірки, Пенсійний фонд має право вимагати від закладів охорони здоров’я усунення порушень, або ж повернення коштів виплачених за листком непрацездатності, визнаним необґрунтованим. Ні страхувальник, ні пацієнт не беруть участі у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність, тому і відповідальність на них не покладається.

На думку депутатів, ці зміни не вплинуть на права та обов'язки пацієнтів.

«У зв’язку з цим, необхідно удосконалити процес повернення надміру виплаченої суми страхової виплати за листком непрацездатності, визнаним необґрунтованим, надавши можливість закладу охорони здоров’я оскаржувати рішення та, за необхідності, надавати докази, які свідчать про правомірність дій лікаря під час формування висновку про тимчасову непрацездатність» – йдеться у поясненнях.

Крім того, враховуючи випадки відсутності у лікарів технічної можливості для доступу до електронної системи охорони здоров’я на тимчасово окупованих або на деокупованих територіях, виникають труднощі в отриманні пацієнтами допомоги по тимчасовій втраті непрацездатності.

Отже, запропоновано внести зміни до порядку формування та видачі паперового листка непрацездатності у разі відсутності технічної можливості його формування в електронному вигляді.

Автор: Наталя Мамченко

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