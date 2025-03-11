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Пенсионный фонд сможет требовать от медучреждений возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — законопроект

08:50, 11 марта 2025
Предлагаются изменения в процесс возврата средств страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листа нетрудоспособности.
Пенсионный фонд сможет требовать от медучреждений возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — законопроект
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По результатам проведенной уполномоченными лицами проверки, Пенсионный фонд сможет требовать от учреждений здравоохранения устранения нарушений или возврат средств, выплаченных по листку нетрудоспособности, который признан необоснованным. Соответствующий законопроект 13062 о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании» об усовершенствовании порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Галина Третьякова, Михаил Радуцкий и другие.

Законопроект предусматривает изменения в части урегулирования вопроса листков нетрудоспособности, их проверки и возвращения сумм страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листков нетрудоспособности. В частности, закреплено, что проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности имеют право делать только уполномоченные врачи, то есть врачи соответствующей квалификации и опыта работы. Проект также вносит изменения в процесс возврата средств страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.

Так, в сентябре 2022 года Верховная Рада приняла новую редакцию Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», которая вступила в силу с 1 января 2023 года. Пособие по временной потере трудоспособности предоставляется лицу на основании электронного медицинского заключения о временной нетрудоспособности, сформированном врачом в электронной системе здравоохранения.

По мнению депутатов, требует урегулирования процесс проверки листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для их формирования. В частности, необходимо закрепить на законодательном уровне, что проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности (электронный документ, являющийся основанием для формирования листка нетрудоспособности) имеют право делать только уполномоченные врачи с соответствующей квалификацией и опытом работы.

В соответствии с предоставленными им полномочиями, они будут проверять обоснованность медицинских выводов о временной нетрудоспособности и принимать соответствующие решения (о необоснованности или обоснованности медицинского заключения о временной нетрудоспособности), которые будут являться основанием для формирования или неформирования требования Пенсионным фондом Украины об устранении нарушения и возврата средств.

Поэтому, представляя орган, производящий проверки и требующий устранения нарушения, уполномоченный врач должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы.

Отбор и привлечение таких врачей должен производиться по прозрачной автоматизированной процедуре с помощью электронной системы здравоохранения, соблюдая принцип экстерриториальности.

«Именно нормы об экстерриториальности и деперсонализации данных пациентов при проверках минимизируют коррупционные риски при принятии решения об обоснованности выдачи или продлении листка нетрудоспособности», указывают авторы.

Следовательно, по их словам, следует на законодательном уровне закрепить способ привлечения таких врачей для проведения проверок.

Согласно законопроекту, по результатам проведенной уполномоченными лицами проверки, Пенсионный фонд имеет право требовать от учреждений здравоохранения устранения нарушений или возвращения средств выплаченных по листку нетрудоспособности, признанным необоснованным. Ни страхователь, ни пациент не участвуют в формировании медицинского заключения о временной нетрудоспособности, потому и ответственность на них не возлагается.

По мнению депутатов, эти изменения не отразятся на правах и обязанностях пациентов.

«В связи с этим, необходимо усовершенствовать процесс возвращения излишне выплаченной суммы страховой выплаты по листку нетрудоспособности, признанному необоснованным, предоставив возможность заведения здравоохранения обжаловать решение и, при необходимости, предоставлять доказательства, свидетельствующие о правомерности действий врача при формировании заключения о временной нетрудоспособности.

Кроме того, учитывая случаи отсутствия у врачей технической возможности для доступа к электронной системе здравоохранения на временно оккупированных или деоккупированных территориях, возникают трудности в получении пациентами пособия по временной потере нетрудоспособности.

Следовательно, предложено внести изменения в порядок формирования и выдачи бумажного листка нетрудоспособности в случае отсутствия технической возможности его формирования в электронном виде.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект Пенсионный фонд

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Пенсионный фонд сможет требовать от медучреждений возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — законопроект

Предлагаются изменения в процесс возврата средств страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листа нетрудоспособности.

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