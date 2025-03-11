Орган власти одновременно с отзывом должен будет подать суду все доказательства, которые были положены в основу решения, действия или бездействия – Рада рассмотрит изменения в КАСУ по социальным спорам

Изменения в КАСУ предусматривают, что субъект властных полномочий одновременно с отзывом должен подать суду все имеющиеся у него доказательства, которые были положены в основу оспариваемого решения, действия или бездействия в делах о пенсионных и других социальных выплатах.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект 11170-д о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины по совершенствованию рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и других социальных выплатах, а также типичных административных дел.

Положениями законопроекта предлагается дополнить КАСУ новой статьей 263-1 – «Особенности рассмотрения дел незначительной сложности по пенсионным и другим социальным выплатам», которая будет касаться дел по оспариванию физическими лицами решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий относительно расчета, назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, помощи, защиты, льгот.

Указанная статья сохраняет существующие особенности рассмотрения данной категории дел (в части письменного производства и заявлений по существу дела).

В то же время предлагается установить, что суд рассматривает указанные дела в срок не более 60 дней со дня открытия производства по делу.

С целью должной мотивации ответчика – субъекта властных полномочий – выполнять возложенные на него процессуальные обязанности предлагается установить, что субъект властных полномочий одновременно с отзывом должен подать суду все имеющиеся у него доказательства, которые были положены в основу оспариваемого решения, действия или бездействия.

Невыполнение субъектом властных полномочий этого обязательства, независимо от причин, суд будет расценивать как отсутствие доказательств правомерности решения, действия или бездействия такого субъекта властных полномочий и будет решать дело на основе имеющихся доказательств.

Доказательства, которые не были поданы субъектом властных полномочий в суд первой инстанции, не будут приниматься судом апелляционной инстанции независимо от причин их непредоставления.

По результатам рассмотрения дел, определенных данной статьей, суд будет принимать сокращенное решение, которое по форме и содержанию должно содержать вводную и резолютивную части, предусмотренные статьей 246 КАСУ, и, кроме того, в нем дополнительно должны быть указаны учтенные судом при рассмотрении данного дела судебные решения по аналогичным правоотношениям, в частности, выводы о применении норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда (при наличии), и (или) ключевые нормы права, которыми руководствовался суд.

Предлагается установить, что апелляционная жалоба субъекта властных полномочий, к которой не приложен документ об уплате судебного сбора, не будет приниматься к рассмотрению и будет возвращаться судом апелляционной инстанции в течение пяти дней со дня поступления такой апелляционной жалобы.

Таким образом, субъект властных полномочий будет лишен возможности злоупотреблять своими процессуальными правами путем направления апелляционных жалоб без уплаты судебного сбора, что является распространенным явлением на практике.

Законопроектом предлагается уточнить термин «типичные административные дела», акцентируя внимание на том, что для отнесения того или иного дела к типичным должна существовать совокупность типичных признаков, а также внести изменения в особенности производства по типичному делу, уточнив, что:

суд, рассматривающий типичное дело, кроме случаев, предусмотренных частью шестой статьи 262 данного Кодекса, также может отказать в удовлетворении ходатайства стороны о рассмотрении дела в судебном заседании, если Верховным Судом принято решение по соответствующему образцовому делу, и это типичное дело соответствует признакам, изложенным в таком решении; по результатам рассмотрения типичного дела, которое соответствует признакам, изложенным в решении Верховного Суда по итогам рассмотрения образцового дела, суд принимает сокращенное решение, которое по форме и содержанию должно содержать вводную и резолютивную части, предусмотренные статьей 246 данного Кодекса, и, кроме того, в нем дополнительно должны быть указаны признаки типичного дела, ссылка на образцовое решение Верховного Суда и его правовые выводы, учтенные судом при рассмотрении данного типичного дела.

Автор: Наталя Мамченко

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