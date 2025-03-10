В Ивано-Франковской области мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК

После нападения военнообязанный скрылся, однако правоохранители его задержали.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 10 марта, в Ивано-Франковской области мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК. Это произошло во время перевозки военнообязанного в Коломыйский РТЦК и СП. Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном ТЦК.

Инцидент произошел в транспортном средстве. Один из военных получил два ножевых ранения в шею, другой — одно в грудь.

"После нападения военнообязанный скрылся, однако благодаря работе правоохранительных органов его оперативно задержали работники Коломыйского районного отдела полиции. На месте работает следственно-оперативная группа. Они рассматривают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", — сообщили в ТЦК.

Военный, которого дважды ударили ножом в шею, госпитализирован. Его состояние — средней тяжести. В ТЦК отметили, что угрозы его жизни нет.

Второй военный с ранением в грудь от госпитализации отказался. Он получил легкие травмы.

Мужчину могут привлечь за покушение на жизнь военнослужащего, которое предусматривает от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок, а также за препятствование законной деятельности ВСУ, за что грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Ранее мы писали, что в Сумской области 23-летний мужчина распылил газ в лицо военному ТЦК.

А в Днепре работника ТЦК водитель прокатил на капоте Tesla.

Кроме того, в Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.