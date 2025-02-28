На Сумщине 23-летний мужчина распылил газ в лицо военному ТЦК – открыто уголовное производство

За нападение на военнослужащего ТЦК мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Шостке 23-летний местный житель напал на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК), когда тот вместе с полицией выполнял служебные обязанности. Нападавшего задержали, сообщает полиция Сумской области.

По данным правоохранителей, мужчина вел себя агрессивно, отказывался выполнять законные требования и оказывал сопротивление. Он распылил слезоточивый газ в сторону военного и ударил его. Во время задержания пострадал и один из полицейских.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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