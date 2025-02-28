На Сумщині 23-річний чоловік розпилив газ в обличчя військовому ТЦК – відкрито кримінальне провадження

За напад на військовослужбовця ТЦК чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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У Шостці 23-річний місцевий житель напав на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК), коли той разом із поліцією виконував службові обов’язки. Нападника затримали, повідомляє поліція Сумської області.

За даними правоохоронців, чоловік поводився агресивно, відмовлявся виконувати законні вимоги та чинив опір. Він розпилив сльозогінний газ у бік військового та вдарив його. Під час затримання постраждав і один із поліцейських.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Розслідування триває.

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