В Днепре сотрудника ТЦК водитель «прокатил» на капоте Tesla, видео

Во время такой «поездки» сотрудник ТЦК курил сигарету.

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В соцсетях распространили видео, на котором мужчина в военной форме «едет» на капоте автомобиля. Как указывает журналист Андрей Цаплиенко, видео снято в Днепре. В сообщении не указано, когда произошел инцидент и какие-либо другие детали.

«Водитель Tesla в Днепре прокатил на капоте сотрудника ТЦК, который в это время курил сигарету», – написал представитель медиа со ссылкой на местные каналы.

В ТЦК и СП пока официально не прокомментировали ситуацию.

Источник видео: Андрей Цаплиенко

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