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На Івано-Франківщині чоловік напав з ножем на співробітників ТЦК

19:59, 10 березня 2025
Після нападу військовозобов’язаний втік, однак правоохоронці його затримали.
На Івано-Франківщині чоловік напав з ножем на співробітників ТЦК
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У понеділок, 10 березня, у Івано-Франківській області чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК. Це сталося під час перевезення військовозобов'язаного до Коломийського РТЦК та СП. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному ТЦК.

Інцидент стався у транспортному засобі. Один з військових отримав два ножові поранення в шию, інший — одне в груди.

"Після нападу військовозобов'язаний втік, однак завдяки роботі правоохоронних органів його оперативно затримали працівники Коломийського районного відділу поліції. На місці працює слідчо-оперативна група. Вони розглядають питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — повідомили у ТЦК. 

Військового, якого двічі вдарили ножем у шию, госпіталізували. Його стан — середньої важкості. У ТЦК зазначили, що загрози його життю немає.

Другий військовий з пораненням в груди від госпіталізації відмовився. Він отримав легкі травми.

Чоловіка можуть притягнути за замах на життя військовослужбовця, що передбачає від 9 до 15 років ув’язнення або довічний термін, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, за що загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Раніше ми писали, що на Сумщині 23-річний чоловік розпилив газ в обличчя військовому ТЦК. 

А у Дніпрі працівника ТЦК водій «прокотив» на капоті Tesla.

Крім того, у Хмельницькому двоє чоловіків побили співробітника ТЦК.

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