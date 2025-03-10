На Івано-Франківщині чоловік напав з ножем на співробітників ТЦК

Після нападу військовозобов’язаний втік, однак правоохоронці його затримали.

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У понеділок, 10 березня, у Івано-Франківській області чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК. Це сталося під час перевезення військовозобов'язаного до Коломийського РТЦК та СП. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному ТЦК.

Інцидент стався у транспортному засобі. Один з військових отримав два ножові поранення в шию, інший — одне в груди.

"Після нападу військовозобов'язаний втік, однак завдяки роботі правоохоронних органів його оперативно затримали працівники Коломийського районного відділу поліції. На місці працює слідчо-оперативна група. Вони розглядають питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — повідомили у ТЦК.

Військового, якого двічі вдарили ножем у шию, госпіталізували. Його стан — середньої важкості. У ТЦК зазначили, що загрози його життю немає.

Другий військовий з пораненням в груди від госпіталізації відмовився. Він отримав легкі травми.

Чоловіка можуть притягнути за замах на життя військовослужбовця, що передбачає від 9 до 15 років ув’язнення або довічний термін, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, за що загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

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