У Хмельницькому двоє чоловіків побили співробітника ТЦК – нападників затримано

Двоє чоловіків завдали тілесних ушкоджень офіцеру Сухопутних військ.

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У Хмельницькому затримано двох чоловіків, які напали на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів. Інцидент стався 9 березня, коли під час оповіщення військовозобов'язаних нападники, перебуваючи в розшуку, чинили фізичний опір та завдали численних тілесних ушкоджень офіцеру Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомили в Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Правопорушники були затримані та передані правоохоронцям, їм загрожує до п’яти років ув'язнення. Постраждалому військовослужбовцю була надана медична допомога, загрози його життю немає.

Зазначається, що військовослужбовці ТЦК виконують свої обов’язки в умовах воєнного стану, і будь-який опір чи перешкоджання їхній роботі тягне за собою кримінальну відповідальність. ТЦК в основному комплектуються військовослужбовцями, які втратили здоров'я під час бойових дій, але продовжують службу в тилових підрозділах, забезпечуючи оборону країни.

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