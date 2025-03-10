В Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК – нападавшие задержаны

Двое мужчин нанесли телесные повреждения офицеру Сухопутных войск.

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В Хмельницком задержаны двое мужчин, которые напали на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел 9 марта, когда во время оповещения военнообязанных нападавшие, находясь в розыске, оказали физическое сопротивление и нанесли многочисленные телесные повреждения офицеру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

Правонарушители были задержаны и переданы правоохранителям, им грозит до пяти лет заключения. Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

Отмечается, что военнослужащие ТЦК выполняют свои обязанности в условиях военного положения, и любое сопротивление или препятствование их работе влечет за собой уголовную ответственность. ТЦК в основном комплектуются военнослужащими, которые потеряли здоровье во время боевых действий, но продолжают службу в тыловых подразделениях, обеспечивая оборону страны.

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