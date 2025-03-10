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Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку проти соцмережі Х

19:44, 10 березня 2025
Ілон Маск зазначив, що кібератака має настільки великий масштаб, що за нею може стояти або добре скоординована група, або ціла держава.
Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку проти соцмережі Х
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Користувачі соціальної мережі X зіткнулися зі збоями у роботі. Керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) та власник соцмережі Х Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку.

Маск зазначив, що масштаб атаки вказує на те, що це може бути роботою великої скоординованої групи чи навіть цілої країни. 

"Проти Х була (і досі є) масована кібератака. Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика, скоординована група, або країна. Стежимо..." - написав він у соцмережі Х.

За даними онлайн-системи моніторингу збоїв Downdetector, про проблеми у роботі соцмережі Х повідомляли по всьому світі. 

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Ілон Маск соцмережі

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