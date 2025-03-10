Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку проти соцмережі Х

Ілон Маск зазначив, що кібератака має настільки великий масштаб, що за нею може стояти або добре скоординована група, або ціла держава.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Користувачі соціальної мережі X зіткнулися зі збоями у роботі. Керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) та власник соцмережі Х Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку.

Маск зазначив, що масштаб атаки вказує на те, що це може бути роботою великої скоординованої групи чи навіть цілої країни.

"Проти Х була (і досі є) масована кібератака. Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика, скоординована група, або країна. Стежимо..." - написав він у соцмережі Х.

За даними онлайн-системи моніторингу збоїв Downdetector, про проблеми у роботі соцмережі Х повідомляли по всьому світі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.