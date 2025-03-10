Илон Маск заявил о масштабной кибератаке против соцсети Х

Илон Маск отметил, что кибератака имеет столь большой масштаб, что за ней может стоять либо хорошо скоординированная группа, либо целое государство.

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Пользователи социальной сети X столкнулись со сбоями в работе. Руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) и владелец соцсети Х Илон Маск заявил о масштабной кибератаке.

Маск отметил, что масштаб атаки указывает на то, что это может быть работой большой скоординированной группы или даже всей страны.

"Против Х была (до сих пор есть) массированная кибератака. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с использованием большого количества ресурсов. За этим стоит либо большая, скоординированная группа, либо страна. Следим..." - написал он в соцсети Х.

По данным онлайн-системы мониторинга сбоев Downdetector, о проблемах в работе соцсети Х сообщали по всему миру.

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