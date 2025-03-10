Практика судов
  1. В Украине

ВАКС избрал 2 млн грн залога фигуранту дела о хищении на системе «Дзвін» Юрию Пастухову

20:27, 10 марта 2025
Фигуранту дела о хищении средств на оборонной системе «Колокол» избрали меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн.
ВАКС избрал 2 млн грн залога фигуранту дела о хищении на системе «Дзвін» Юрию Пастухову
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к директору частного общества меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн по делу о хищении на системе «Дзвін».

Как сообщает Transparency International Ukraine, речь идет о директоре ООО «Эверест Лимитед» Юрии Пастухове.

Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

- прибывать в детектив, прокурор, суд по первому вызову;

- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

⁠- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение загранпаспорт

- носить электронное средство контроля.

Напомним, ВАКС определил 2 млн грн залога экс-начальнику войск связи ВСУ Рапку по делу системы «Дзвін».

В феврале НАБУ и САП сообщили о масштабном расследовании в сфере обороны по потере государством 246 миллионов гривен. Речь шла о расследовании разработки автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ «Дзвін».

По данным следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имеющей опыта создания программного обеспечения.

За четыре года разработки техническая задача менялась 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен. Без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что привело к дополнительным затратам на корректировку документации – 115 миллионов гривен, указывают в НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты внесли в Верховную Раду проект о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в Киеве

Группа депутатов, среди которых Мария Мезенцева, Николай Тищенко, Евгения Кравчук, предлагают Верховной Раде проголосовать за отдельное постановление о постройке памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве.

В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев

Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц – Даниил Гетманцев проанализировал итоги выполнения программы «Национальный кешбэк».

Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

Предлагается разработать законы для предоставления преференций странам-партнерам в рамках Послевоенного Альянса.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон

В случае прохождения военной службы нарушителем военного учета «админки» за такое нарушение должны быть закрыты – финальная редакция законопроекта о скидке в 50% штрафа от ТЦК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова