ВАКС избрал 2 млн грн залога фигуранту дела о хищении на системе «Дзвін» Юрию Пастухову

Фигуранту дела о хищении средств на оборонной системе «Колокол» избрали меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн.

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Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к директору частного общества меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн по делу о хищении на системе «Дзвін».

Как сообщает Transparency International Ukraine, речь идет о директоре ООО «Эверест Лимитед» Юрии Пастухове.

Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

- прибывать в детектив, прокурор, суд по первому вызову;

- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

⁠- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение загранпаспорт

- носить электронное средство контроля.

Напомним, ВАКС определил 2 млн грн залога экс-начальнику войск связи ВСУ Рапку по делу системы «Дзвін».

В феврале НАБУ и САП сообщили о масштабном расследовании в сфере обороны по потере государством 246 миллионов гривен. Речь шла о расследовании разработки автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ «Дзвін».

По данным следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имеющей опыта создания программного обеспечения.

За четыре года разработки техническая задача менялась 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен. Без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что привело к дополнительным затратам на корректировку документации – 115 миллионов гривен, указывают в НАБУ.

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