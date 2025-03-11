У Києві викрили посадовця військової частини, який брав участь у розкраданні 5 тисяч літрів пального

Начальник служби логістики разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального.

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Державне бюро розслідувань викрило начальника служби логістики однієї з військових частин Києва, який брав участь у розкраданні 5 000 літрів пального. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям.

«За такою схемою з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини було викрадено 3 000 літрів дизельного пального та 2 000 літрів бензину. Загальна сума завданих державі збитків перевищує щонайменше 300 000 гривень», — зазначили в Державному бюро розслідувань.

За місцем проживання та служби фігуранта проведено обшуки. Вилучено документи, техніку та готівку – 63 300 доларів та 5 300 євро.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Начальнику служби логістики повідомлено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 4 статті 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 600 000 гривень.

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