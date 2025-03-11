Кабмін погодив законопроект щодо державної підтримки осіб, які брали участь у Революції Гідності — що пропонується

Законопроект охоплює не лише фінансову підтримку, а й сприяння в освіті, професійній адаптації та медичному забезпеченні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів на засіданні 11 березня схвалив законопроект щодо державної підтримки осіб, які брали участь у Революції Гідності.

Пропонується передбачити, що державна політика у сфері підтримки учасників Революції Гідності базується на принципах визнання та поваги, забезпечення підтримки у сферах охорони здоровʼя, освіти та професійної адаптації, соціального захисту.

Як уточнив депутат Олексій Гончаренко, законопроектом пропонується, щоб учасники Революції Гідності отримали окрему категорію, відмінну від ветеранів війни, для отримання пільг і гарантій.

Також документ передбачає не лише матеріальну підтримку, а й допомогу в освіті, професійній адаптації та медичному обслуговуванні.

Крім цього, пропонується створити умови для самореалізації учасників Революції Гідності, щоб вони могли активно впливати на розвиток країни.

Гончаренко зазначив, що окрема увага у документі приділяється родинам загиблих, яким буде надано необхідну соціальну підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.