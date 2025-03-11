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Кабмін погодив законопроект щодо державної підтримки осіб, які брали участь у Революції Гідності — що пропонується

12:54, 11 березня 2025
Законопроект охоплює не лише фінансову підтримку, а й сприяння в освіті, професійній адаптації та медичному забезпеченні.
Кабмін погодив законопроект щодо державної підтримки осіб, які брали участь у Революції Гідності — що пропонується
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Кабінет Міністрів на засіданні 11 березня схвалив законопроект щодо державної підтримки осіб, які брали участь у Революції Гідності.

Пропонується передбачити, що державна політика у сфері підтримки учасників Революції Гідності базується на принципах визнання та поваги, забезпечення підтримки у сферах охорони здоровʼя, освіти та професійної адаптації, соціального захисту.

Як уточнив депутат Олексій Гончаренко, законопроектом пропонується, щоб учасники Революції Гідності отримали окрему категорію, відмінну від ветеранів війни, для отримання пільг і гарантій.

Також документ передбачає не лише матеріальну підтримку, а й допомогу в освіті, професійній адаптації та медичному обслуговуванні.

Крім цього, пропонується створити умови для самореалізації учасників Революції Гідності, щоб вони могли активно впливати на розвиток країни.

Гончаренко зазначив, що окрема увага у документі приділяється родинам загиблих, яким буде надано необхідну соціальну підтримку.

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законопроект Кабінет Міністрів України

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