Кабмін погодив законопроект щодо державної підтримки осіб, які брали участь у Революції Гідності — що пропонується

Кабінет Міністрів на засіданні 11 березня схвалив законопроект щодо державної підтримки осіб, які брали участь у Революції Гідності.
Пропонується передбачити, що державна політика у сфері підтримки учасників Революції Гідності базується на принципах визнання та поваги, забезпечення підтримки у сферах охорони здоровʼя, освіти та професійної адаптації, соціального захисту.
Як уточнив депутат Олексій Гончаренко, законопроектом пропонується, щоб учасники Революції Гідності отримали окрему категорію, відмінну від ветеранів війни, для отримання пільг і гарантій.
Також документ передбачає не лише матеріальну підтримку, а й допомогу в освіті, професійній адаптації та медичному обслуговуванні.
Крім цього, пропонується створити умови для самореалізації учасників Революції Гідності, щоб вони могли активно впливати на розвиток країни.
Гончаренко зазначив, що окрема увага у документі приділяється родинам загиблих, яким буде надано необхідну соціальну підтримку.
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