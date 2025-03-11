В Германии забастовки распространились на больницы и детсады

Теперь работники детских садов, клиник и транспорта требуют повышения зарплат.

Фото: DW

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Профсоюз Verdi продолжает предупредительные забастовки в Германии в государственном секторе на федеральном и местном уровнях. Как сообщает DW, 11 марта бастуют работники муниципальных администраций, детских садов, клиник, центров занятости и компаний по утилизации отходов в нескольких федеральных землях.

В Северном Рейне-Вестфалии ожидается полная отмена автобусного и местного железнодорожного сообщения. Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы на 8%, но минимум на 350 евро больше для работников государственного сектора. Работодатели еще не представили конкретных предложений, и тарифный спор продолжается.

После предупредительных забастовок 10 марта работа крупнейших немецких аэропортов возобновилась. В Берлине ожидают 15 тысяч дополнительных пассажиров, а Франкфурт-на-Майне готовится к более 1100 взлетов и посадок, обслуживая более 140 тысяч пассажиров. Однако в Мюнхене из-за забастовки могут быть отменены некоторые рейсы, хотя большинство из них все же осуществляются.

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