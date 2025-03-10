Новым премьер-министром Канады станет Марк Карни

Марк Карни возглавит Либеральную партию Канады с 86% поддержки.

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший глава Центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах лидера Либеральной партии и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра до проведения всеобщих выборов.

Как сообщает AP, 59-летний Карни получил 86% голосов, опередив экс-министра финансов Христю Фриланд. В голосовании приняли участие около 152 тысяч членов партии.

Ранее он руководил Центробанком Канады, помогая стране быстро восстановиться после кризиса 2008 года. В 2013 году стал первым иностранцем на посту главы Банка Англии, получив поддержку обоих политических лагерей в Великобритании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.