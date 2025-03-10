Совет Судей обвинил ВККС в произволе во время квалификационного оценивания судей, которые уже признаны удачно прошедшими оценивание

Недовольны действиями ВККС также и в Верховном Суде, тогда как в ВККС говорят, что все нормально.

Источник фото: ВККС

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Совет судей Украины 6 марта 2025 года обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с призывом прекратить действия, противоречащие установившимся правовым позициям Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда.

Как отметил председатель Совета судей Богдан Монич, сейчас сложилась ситуация, когда ВККС осуществляет квалификационное оценивание судей, которые в 2019-2021 годах фактически были признаны удачно прошедшими оценивание, а Высший совет правосудия уже даже внес Президенту представление о назначении таких судей на должности.

«Попытки оценивания таких судей происходят даже с учетом того, что от Президента материалы относительно этих судей к ВСП так и не вернулись», - добавил Богдан Монич.

Напомним, что проблема судей, которые, по мнению ВККС, до сих пор не завершили квалификационное оценивание, возникла в 2019-2020 годах.

В 2019 году в составе коллегий ВККС признала соответствующими занимаемым должностям 180 судей, в отношении которых имелись негативные выводы Общественного совета добропорядочности.

Согласно процедуре, негативные выводы ОСД ВККС должна была преодолеть во время заседания в пленарном составе.

Однако 7 ноября 2019 года, в результате законодательных изменений, связанных с новой судебной реформой, полномочия тогдашнего состава ВККС были прекращены.

Пытаясь частично исправить ситуацию, Верховная Рада приняла закон №679-IX, который вступил в силу 20 июня 2020 года.

В соответствии с законом Высший совет правосудия в период отсутствия полномочного состава ВККС получил право принимать без рекомендации или представления Высшей квалификационной комиссии судей решение о внесении Президенту представления о назначении на должность судьи, полномочия которого прекратились в связи с истечением срока, на который он был назначен, если до вступления в силу настоящего Закона коллегия ВККС признала судью соответствующим занимаемой должности.

Руководствуясь указанным Законом, Совет правосудия внес Президенту десятки представлений о бессрочном назначении судей, у которых ранее истек пятилетний срок полномочий.

Однако после формирования в 2023 году нового состава ВККС, Комиссия начала возобновлять квалификационное оценивание указанной категории судей, настаивая, что они должны пройти через заседание ВККС в пленарном составе для преодоления негативных выводов ОСД.

Как вдруг 13 июня 2024 года Большая Палата Верховного Суда вынесла решение в пользу указанной категории судей, отметив, что такие судьи уже не подлежат оцениванию пленарным составом Комиссии.

Вместе с тем ВККС продолжает оценивание таких судей, хотя и не все члены Комиссии согласны с таким подходом.

Например, 10 февраля 2025 года ВККС в пленарном составе признала соответствующей занимаемой должности судью Хозяйственного суда Полтавской области Елену Семчук, которая в 2019 году получила негативное заключение от ОСД.

В определенной степени судье повезло, поскольку в феврале 2025 года действующий состав ОСД отменил негативное заключение, подготовленное предыдущим составом Совета добропорядочности.

При этом три члена ВККС (Виталий Гацелюк, Олег Колиуш, Руслан Мельник) составили отдельные мнения, в которых отметили, что ВККС, учитывая правовую позицию Большой Палаты ВС, вообще не должна была рассматривать в пленарном составе вопрос соответствия Елены Семчук занимаемой должности.

«В таких условиях рассмотрение Комиссией производств, в которых процедурные вопросы являются тождественными вопросам, по которым БП ВС высказалась в решении от 13 июня 2024 года в деле № 9901/198/20, обозначив это как изменение ранее примененных подходов, следует временно остановить до формирования устойчивой бсудебной практики, поскольку принятие решений вопреки такой процессуальной позиции П ВС очевидно a priori несет в себе риск дальнейшей их отмены Верховным Судом и таким образом не в полной мере отвечает принципу надлежащего управления», - говорится в общем особом мнении Виталия Гацелюка и Руслана Мельника.

Как сообщил Богдан Монич, вопрос «переоценки» судей поднимался во время совещания председателей апелляционных судов с председателем Верховного Суда и руководителями органов судейского управления и самоуправления 13 февраля.

Во время совещания, по словам председателя Совета судей, председатели апелляционных судов и Секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич отметили, что правовая позиция Верховного Суда по вопросу оценивания указанной категории судей уже сформирована, однако ВККС делает вид, что ее не существует.

В перспективе действия ВККС добавляют работы КАС ВС и Большой Палате ВС, поскольку они вынуждены снова рассматривать дела, правовая позиция в которых уже сформирована.

При этом, как сообщил Богдан Монич, ВККС заняла своеобразную позицию, которая заключается в том, что «Комиссия – это коллегиальный орган, соответственно, каждый член Комиссии сам определяется в вопросе целесообразности оценивания судей, не прошедших пленарное заседание».

«Однако фактически выходит так, что коллегиальный орган скрывается за своей коллегиальностью, и не учитывает решение Верховного Суда», – добавил Богдан Монич.

В итоге Совет судей призвал ВККС «прекратить действия, противоречащие правовым позициям, изложенным в решениях Верховного Суда и постановлении Большой Палаты ВС от 13 июня 2024 года».

«За» указанное решение проголосовали 14 членов Совета судей Украины, тогда как четверо членов Совета судей решили «воздержаться» от голосования – это судьи Верховного Суда Егор Краснов и Владимир Кравчук, судья Днепропетровского окружного административного суда Виталий Кальник и судья Окружного административного суда города Киева Константин Кобылянский.

С текстом решения Совета судей можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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