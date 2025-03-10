Рада суддів звинуватила ВККС у свавіллі під час кваліфікаційного оцінювання суддів, які вже визнані такими, що вдало пройшли оцінювання

Незадоволені діями ВККС також і у Верховному Суді, тоді як у ВККС кажуть, що все нормально.

Джерело фото: ВККС

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Рада суддів України 6 березня 2025 року звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із закликом припинити дії, які суперечать усталеним правовим позиціям Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду.

Як зазначив голова РСУ Богдан Моніч, наразі склалася ситуація, коли ВККС здійснює кваліфікаційне оцінювання суддів, які у 2019-2021 роках фактично були визнані такими, що вдало пройшли оцінювання, а Вища рада правосуддя вже навіть внесла Президенту подання про призначення таких суддів на посади.

«Спроби оцінювання таких суддів відбуваються навіть з урахуванням того, що від Президента матеріали стосовно цих суддів до ВРП так і не повернулися», - додав Богдан Моніч.

Нагадаємо, що проблема суддів, які, на думку ВККС, досі не завершили кваліфікаційне оцінювання, виникла у 2019-2020 роках.

У 2019 році у складі колегій ВККС визнала такими, що відповідають займаним посадам 180 суддів, стосовно яких були наявні негативні висновки Громадської ради доброчесності.

Відповідно до процедури, негативні висновки ГРД ВККС повинна була подолати під час засідання у пленарному складі.

Однак 7 листопада 2019 року, внаслідок законодавчих змін, пов’язаних з новою судовою реформою, повноваження тодішнього складу ВККС були припинені.

Намагаючись частково виправити ситуацію, Верховна Рада ухвалила закон № 679-IX, який набув чинності 20 червня 2020 року.

Відповідно до закону, Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу ВККС отримала право ухвалювати без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів рішення про внесення Президенту подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією ВККС було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Керуючись вказаним Законом, Рада правосуддя внесла Президенту десятки подань про безстрокове призначення суддів, у яких раніше сплив п’ятирічний строк повноважень.

Однак, після формування у 2023 році нового складу ВККС, Комісія почала відновлювати кваліфікаційне оцінювання вказаної категорії суддів, наполягаючи, що вони повинні пройти через засідання ВККС у пленарному складі для подолання негативних висновків ГРД.

Аж раптом 13 червня 2024 року Велика Палата Верховного Суду винесла рішення на користь вказаної категорії суддів, зазначивши, що такі судді вже не підлягають оцінці пленарним складом Комісії.

Разом з тим, ВККС продовжує оцінювання таких суддів, хоча й не всі члени Комісії згодні з таким підходом.

Наприклад, 10 лютого 2025 року ВККС у пленарному складі визнала такою що відповідає займаній посаді суддю Господарського суду Полтавської області Олену Семчук, яка у 2019 році отримала негативний висновок від ГРД.

У певній мірі судді пощастило, оскільки у лютому 2025 року діючий склад ГРД скасував негативний висновок, підготовлений попереднім складом Ради доброчесності.

При цьому троє членів ВККС (Віталій Гацелюк, Олег Коліуш, Руслан Мельник) склали окремі думки, в яких зазначили, що ВККС, враховуючи правову позицію Великої Палати ВС, взагалі не повинна була розглядати у пленарному складі питання відповідності Олени Семчук займаній посаді.

«В таких умовах розгляд Комісією проваджень, у яких процедурні питання є тотожними питанням, щодо яких ВП ВС висловилася у рішенні від 13 червня 2024 року у справі № 9901/198/20, окресливши це як зміни раніше застосованих підходів, варто тимчасово зупинити до формування сталої судової практики, оскільки ухвалення рішень всупереч такій процесуальній позиції ВП ВС очевидно a priori несе в собі ризик подальшого їх скасування Верховним Судом і таким чином не в повній мірі відповідає принципу належного урядування», - зазначено у спільній окремій думці Віталія Гацелюка та Руслана Мельника.

Як повідомив Богдан Моніч, питання «переоцінювання» суддів порушувалося під час наради голів апеляційних судів з головою Верховного Суду та керівниками органів суддівського врядування та самоврядування 13 лютого.

Під час наради, за словами голови РСУ, голови апеляційних судів та Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич зазначили про те, що правова позиція Верховного Суду з питання оцінювання вказаної категорії суддів вже сформована, однак ВККС робить вигляд, що її не існує.

У перспективі дії ВККС додають роботи КАС ВС та Великій Палаті ВС, оскільки вони змушені знов розглядати справи, правова позиція в яких вже сформована.

При цьому, як повідомив Богдан Моніч, ВККС зайняла своєрідну позицію, яка полягає у тому, що «Комісія – це колегіальний орган, відповідно, кожен член Комісії сам визначається у питанні доцільності оцінювання суддів, які не пройшли пленарне засідання».

«Однак фактично виходить так, що колегіальний орган ховається за своєю колегіальністю, і не враховує рішення Верховного Суду», - додав Богдан Моніч.

У підсумку РСУ закликала ВККС «припинити дії, які суперечать правовим позиціям, викладеним у рішеннях Верховного Суду та постанові Великої Палати ВС від 13 червня 2024 року».

«За» вказане рішення проголосували 14 членів Ради суддів України, тоді як четверо членів РСУ вирішили «утриматися» - це судді Верховного Суду Єгор Краснов та Володимир Кравчук, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Віталій Кальник та суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Костянтин Кобилянський.

З текстом рішення РСУ можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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