Які виплати мають отримувати вчителі за роботу у несприятливих умовах — нагадали в МОН

Доплата вчителям — обовʼязкова, а інші надбавки не мають зменшуватись.

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Доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці є обовʼязковою. Про це нагадали у Міністерстві освіти і науки України.

Кошти державного бюджету на неї розподілено між громадами й до 10 числа кожного місяця перераховуються органами казначейства на їхні рахунки.

Доплата становить:

1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);

2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).

МОН моніторить ситуацію з нарахуванням доплати й отримує інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок і доплат.

Якщо вчитель не отримав доплату, необхідно поцікавитись в управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то кошти нарахують після засідання місцевої ради.

Зазначається, що зменшення інших надбавок і доплат заборонено.

Якщо вчитель зіштовхнувся зі зменшенням надбавок і доплат, йому необхідно повідомити про це МОН.

«Мета встановлення доплати — збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим. Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами», — наголосили у міністерстві.

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