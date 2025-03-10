Які виплати мають отримувати вчителі за роботу у несприятливих умовах — нагадали в МОН

Доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці є обовʼязковою. Про це нагадали у Міністерстві освіти і науки України.
Кошти державного бюджету на неї розподілено між громадами й до 10 числа кожного місяця перераховуються органами казначейства на їхні рахунки.
Доплата становить:
МОН моніторить ситуацію з нарахуванням доплати й отримує інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок і доплат.
Якщо вчитель не отримав доплату, необхідно поцікавитись в управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то кошти нарахують після засідання місцевої ради.
Зазначається, що зменшення інших надбавок і доплат заборонено.
Якщо вчитель зіштовхнувся зі зменшенням надбавок і доплат, йому необхідно повідомити про це МОН.
«Мета встановлення доплати — збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим. Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами», — наголосили у міністерстві.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.