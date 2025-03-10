Какие выплаты должны получать учителя за работу в неблагоприятных условиях — напомнили в МОН

Доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях труда является обязательной. Об этом напомнили в Министерстве образования и науки Украины.
Средства государственного бюджета на нее распределены между общинами и до 10-го числа каждого месяца перечисляются органами казначейства на их счета.
Доплата составляет:
МОН мониторит ситуацию с начислением доплаты и получает информацию о невыплате или уменьшении других надбавок и доплат.
Если учитель не получил доплату, необходимо уточнить в управлении образования, распределила ли местная рада средства. Если нет, то средства начислят после заседания местной рады.
Отмечается, что уменьшение других надбавок и доплат запрещено.
Если учитель столкнулся с уменьшением надбавок и доплат, ему необходимо сообщить об этом в МОН.
«Цель установления доплаты — увеличение зарплаты учителям, поэтому уменьшение других надбавок и доплат недопустимо. Предупреждаем местные органы самоуправления о недопустимости манипуляций с выплатами», — подчеркнули в министерстве.
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