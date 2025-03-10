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Какие выплаты должны получать учителя за работу в неблагоприятных условиях — напомнили в МОН

08:12, 10 марта 2025
Доплата учителям — обязательна, а другие надбавки не должны уменьшаться.
Какие выплаты должны получать учителя за работу в неблагоприятных условиях — напомнили в МОН
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Доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях труда является обязательной. Об этом напомнили в Министерстве образования и науки Украины.

Средства государственного бюджета на нее распределены между общинами и до 10-го числа каждого месяца перечисляются органами казначейства на их счета. 

Доплата составляет:

  • 1000 гривен ежемесячно с 1 января 2025 года (1300 грн до уплаты налогов);
  • 2000 гривен ежемесячно с 1 сентября 2025 года (2600 грн до уплаты налогов).

МОН мониторит ситуацию с начислением доплаты и получает информацию о невыплате или уменьшении других надбавок и доплат.

Если учитель не получил доплату, необходимо уточнить в управлении образования, распределила ли местная рада средства. Если нет, то средства начислят после заседания местной рады.

Отмечается, что уменьшение других надбавок и доплат запрещено.

Если учитель столкнулся с уменьшением надбавок и доплат, ему необходимо сообщить об этом в МОН.

«Цель установления доплаты — увеличение зарплаты учителям, поэтому уменьшение других надбавок и доплат недопустимо. Предупреждаем местные органы самоуправления о недопустимости манипуляций с выплатами», — подчеркнули в министерстве.

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