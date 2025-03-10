Новим прем'єр-міністром Канади стане Марк Карні

Марк Карні очолить Ліберальну партію Канади з 86% підтримки.

Фото: AP

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Колишній глава Центрального банку Канади Марк Карні переміг на виборах лідера Ліберальної партії та змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра до проведення загальних виборів.

Як повідомляє AP, 59-річний Карні отримав 86% голосів, випередивши ексміністерку фінансів Христю Фріланд. У голосуванні взяли участь близько 152 тисяч членів партії.

Раніше він керував Центробанком Канади, допомагаючи країні швидко відновитися після кризи 2008 року. У 2013 році став першим іноземцем на посаді глави Банку Англії, отримавши підтримку обох політичних таборів у Великій Британії.

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