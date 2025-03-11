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Джастін Трюдо залишив посаду премʼєр-міністра Канади разом зі своїм кріслом – фото

13:36, 11 березня 2025
Момент, на якому Трюдо йде зі своїм стільцем та показує язик, зловив фотограф.
Джастін Трюдо залишив посаду премʼєр-міністра Канади разом зі своїм кріслом – фото
Джерело фото: Carlos Osorio/Reuters
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Джастін Трюдо залишає посаду премʼєр-міністра Канади, але разом зі своїм кріслом. Момент, на якому Трюдо йде зі своїм стільцем та показує язик, зловив фотограф Reuters.

Як пише СВС, фотограф зробив знімок, коли Трюдо ніс стілець із зали засідань Західного блоку.

Згідно з парламентськими правилами, депутат, який залишає посаду, може придбати репліку свого стільця в залі засідань.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», колишній глава Центрального банку Канади Марк Карні переміг на виборах лідера Ліберальної партії та змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра до проведення загальних виборів.

Як повідомляє AP, 59-річний Карні отримав 86% голосів, випередивши ексміністерку фінансів Христю Фріланд. У голосуванні взяли участь близько 152 тисяч членів партії.

Раніше він керував Центробанком Канади, допомагаючи країні швидко відновитися після кризи 2008 року. У 2013 році став першим іноземцем на посаді глави Банку Англії, отримавши підтримку обох політичних таборів у Великій Британії.

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Канада

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