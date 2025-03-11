Польша закупит еще 5 тысяч дополнительных терминалов Starlink для Украины

Польский министр цифровизации заявил, что защита доступа военных в интернет в Украине отвечает стратегическим интересам Польши.

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Польша закупит для Украины 5000 дополнительных комплектов спутниковой интернет-системы Starlink. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в эфире Radio ZET.

«Сегодня в Украине работает около 30 тысяч комплектов Starlink, которые мы закупили. Мы в процессе закупки еще 5 тысяч комплектов, которые должны обеспечить доступ в Интернет в Украине для армии и гражданского населения», - сказал он.

Он отметил, что защита доступа военных к интернету в Украине благодаря Starlink «соответствует стратегическим интересам Польши».

«Мы покупаем Starlinks для защиты интернета в Украине, потому что это имеет стратегическое значение», - сказал Гавковский.

Накануне Илон Маск заверил, что терминалы Starlink никогда не будут выключены в Украине.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink».

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша расторгнет контракт со Starlink, если Илон Маск отключит терминалы для Украины.

Ранее Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters, что США могут ограничить доступ к системе спутникового интернета Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

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