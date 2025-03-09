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Ілон Маск запевнив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть в Україні

19:40, 9 березня 2025
Він наголосив, що Старлінки ніколи не будуть використовувати «як розмінну монету»
Ілон Маск запевнив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть в Україні
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Засновник SpaceX і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск запевнив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України.

Він наголосив, що Старлінки ніколи не будуть використовувати як інструмент для торгів.

«Щоб було абсолютно зрозуміло: незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали.

Я лише констатую факт: без Starlink українська лінія фронту б обвалилася, адже росіяни можуть глушити всі інші засоби зв’язку!

Ми ніколи не зробимо такого і ніколи не використаємо це як розмінну монету», — написав Маск.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink». 

Напередодні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розірве контракт зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України.

Раніше Ілон Маск спростував інформацію агентства Reuters, що США можуть обмежити доступ до системи супутникового інтернету Starlink, якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини.

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США Україна Ілон Маск

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