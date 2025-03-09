Илон Маск заверил, что терминалы Starlink никогда не выключат в Украине

Он подчеркнул, что Старлинки никогда не будут использовать «как разменную монету»

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Основатель SpaceX и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заверил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины.

Он подчеркнул, что Starlink никогда не будет использоваться как инструмент для торга.

«Чтобы было абсолютно ясно: независимо от того, насколько я не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы.

Я просто констатирую факт: без Starlink украинская линия фронта бы рухнула, потому что россияне могут глушить все другие средства связи!

Мы никогда не сделаем этого и никогда не используем это как разменную монету», — написал Маск.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink».

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша расторгнет контракт со Starlink, если Илон Маск отключит терминалы для Украины.

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