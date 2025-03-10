До начала испытательного срока необходимо подать уведомление о принятии работника на работу в ГНС.

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Федерация профессиональных союзов Украины разъяснила, как правильно оформить работника на испытательный срок.

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора по соглашению сторон может быть установлен испытательный срок с целью проверки соответствия работника выполняемой работе.

Условие о прохождении испытательного срока при приеме на работу должно быть зафиксировано:

в заявлении работника;

в трудовом договоре (при его заключении в письменной форме);

в приказе о приеме на работу.

Отсутствие данного условия в указанных документах дает основание считать, что работник принят на работу без испытательного срока.

Поскольку установление испытательного срока при заключении трудового договора является лишь одним из условий трудового договора, трудовые отношения оформляются в общем порядке, предусмотренном статьей 24 КЗоТ. То есть работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, а также без уведомления центрального органа исполнительной власти, отвечающего за формирование и реализацию государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, о приеме работника на работу в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Таким образом, необходимо подать уведомление о приеме работника на работу в Государственную налоговую службу Украины.

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